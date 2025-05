L’inchiesta sulle curve di Inter e Milan: arrestato anche un palermitano

È il 45enne Francesco Intagliata

PALERMO – ‘Ndrangheta e curve unite per estorcere denaro o prestarlo a tassi d’interesse fino all’800%. Una nuova tornata di arresti nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano sugli ultras di San Siro. Cinque persone sono finite in carcere e altre 2 ai domiciliari su ordine del gip di Milano, Domenico Santoro, con accuse a vario titolo di estorsione e usura aggravate dall’agevolazione mafiosa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tra gli arrestati dell’operazione scattata all’alba, ad opera della squadra mobile e della guardia di finanza di Milano, c’è anche il 45enne palermitano Francesco Intagliata. Già finito in manette a settembre nel primo filone per associazione a delinquere sui traffici illeciti del tifo organizzato milanese. Con lui anche i calabresi Filippo Monardo (50 anni), Giuseppe Orecchio (36), Davide Scarfone (39) e Domenico Sità (43) nei cui confronti è stata applicata la custodia in carcere, tutti in celle separati.

Ai domiciliari con divieto di comunicazione ci sono finiti Carmelo Montalto, 49enne nato in Germania, e il 67enne Mauro Russo.