Inchiesta su Mancuso, Tesauro: “Piena fiducia nella magistratura”

Le parole del sindaco di Caltanissetta

CALTANISSETTA – “Dinanzi a una notizia che ha inevitabilmente suscitato sgomento, mi sento di intervenire, da sindaco e in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale. Da uomo aderente a Forza Italia, esprimo piena fiducia nel lavoro della magistratura, nella convinzione che l’attività giudiziaria accerterà i fatti con rigore e, auspicabilmente, in tempi rapidi”.

Lo dice il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro,sulla richiesta di arresto del deputato regionale di FI Michele Mancuso e di altri.

Inchiesta su Mancuso, le parole del sindaco

“L’amministrazione comunale – continua Tesauro – prosegue e proseguirà nel segno della continuità dell’azione amministrativa secondo principi che, sin dall’inizio del mandato, ne hanno contraddistinto l’operato sotto il profilo morale, etico e del pieno rispetto della legalità”.