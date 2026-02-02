Inchiesta su Niscemi, il Procuratore: “Non guarderemo in faccia nessuno”

Le parole del magistrato Salvatore Vella

NISCEMI – “Al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti”. Lo detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull’inchiesta avviata sulla frana di Niscemi per disastro colposo.

Vella, affiancato dal dirigente del commissariato di polizia Giovanni Minardi, ha incontrato i giornalisti nel Municipio del paese Nisseno.

“Inizieremo a sentire persone – ha aggiunto il procuratore – non guarderemo in faccia nessuno. Ci stiamo muovendo su una notevole mole di documenti anche immagini fornite dall’agenzia italiana aerospaziale. Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l’evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo”.

Niscemi, inchiesta dalla frana del 1997

“La nostra indagine partirà dalla frana del 1997. Abbiamo già avuto contatti con la procura di Caltagirone che coordinò un’inchiesta in quel periodo. Abbiamo acquisito il Piano per l’assetto idrogeologico e una relazione dell’Ati idrico del 2022″, ha detto ancora Vella.

Il procuratore ha annunciato che “l’incarico ai tre docenti universitari dell’ateneo di Palermo che si occuperanno degli accertamenti verrà affidato giovedì”. “È inutile nasconderlo valuteremo il carico che è stato esercitato su quel pianoro, da ciò che è stato costruito e anche dall’acqua”, ha proseguito.

“Qualsiasi sarà la responsabilità, lo accerteremo”

“Qualsiasi sarà la responsabilità apicale di chi non ha preso decisioni, lo accerteremo, indipendentemente dal livello dei soggetti coinvolti. Non avremo nessun problema nelle nostre indagini”.

“Chi vuole parlare di questo evento è invitato a farlo in procura, ma non a chiacchierare”, ha concluso.

IN AGGIORNAMENTO