Incidente a Belmonte Mezzagno: muore un ragazzo di 24 anni

E' successo in via Piersanti Mattarella. Chi è la vittima

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Tragedia della strada a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Un ragazzo ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Piersanti Mattarella. In base a una prima ricostruzione della dinamica si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Chi è la vittima

La vittima è Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni, che era alla guida di un’auto di cui, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.

Una tragedia che colpisce profondamente la comunità, già provata dalla scomparsa di Giuseppe La Rosa, l’operaio sessantenne morto al Policlinico di Palermo in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo è deceduto dopo quasi tre giorni di agonia: troppo gravi le ferite riportate nella caduta da un’impalcatura, avvenuta tra i viali dell’ospedale durante gli interventi di manutenzione.

“Perdiamo un altro figlio della comunità”

“Un immane dolore – ha detto il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone -. Se ne va un altro figlio della nostra comunità per un terribile incidente stradale. Enorme è l’amarezza per una tragica morte che ha portato via un giovane sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici”.

“Paese colpito da diversi lutti”

A unirsi al cordoglio, il parroco della chiesa Santissimo Crocifisso di Belmonte, Filippo Custode: “Il nostro paese in questi giorni é stato colpito da diversi lutti che ci toccano e ci danno tristezza e dolore. Ci rattrista in particolare profondamente la morte sul lavoro di Salvatore La Rosa e il tragico incidente di Cristian D’agostino, avvenute in queste ore”.

“Ci stringiamo con sentimenti di fraternità a queste famiglie e preghiamo il Signore che dia conforto a questi cuori trapassati da dolore. Per questo, è annullata la celebrazione del parrocato prevista per domenica pomeriggio alle 18,30. Successivamente fisseremo altra data per questa celebrazione. Il nostro Arcivescovo Corrado Lorefice desidera anche lui stringersi alla nostra comunità in questo dolore, pertanto domenica verrà ugualmente e celebrerà la Santa Messa per pregare con noi per quanti stanno soffrendo. Ci stringiamo alle famiglie”.