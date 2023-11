Incidente a Brescia per Mario Balotelli: il suo bolide distrutto, lui illeso

L'ex attaccante azzurro si è schiantato con la sua Audi Q8 contro un muretto

BRESCIA – Incidente stradale per Mario Balotelli a Brescia. Il centravanti è uscito di strada con la sua Audi Q8, finendo la sua corsa su un muretto di cemento. La supercar dell’ex attaccante azzurro è andata distrutta, fortunatamente per lui solo lievi ferite. Balotelli è uscito dall’abitacolo praticamente illeso, solo qualche graffio.

Balotelli ha raggiunto l’ambulanza zoppicando ed è stato medicato dai sanitari di Bresciasoccorso. Non ha avuto nemmeno bisogno di essere ricoverato in ospedale: è tornato a casa con il fratello e alcuni amici. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, i rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia stradale e da alcune indiscrezioni il calciatore si sarebbe rifiutato, come previsto dal Codice della strada, di sottoporsi ad alcol test. Se così fosse, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento prevede le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo a Mario Balotelli sarebbe stata immediatamente ritirata la patente.