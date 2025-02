Un 59enne in gravi condizioni

MILANO – Gravissimo incidente all’alba sull’autostrada A8 in direzione Milano. Un’auto guidata da una donna si è ribaltata, gravissimo un uomo che è sceso dalla sua auto per soccorrerla e travolto da un’altra automobile. In tutto sono sette le macchine coinvolte nell’incidente.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6 del mattino all’altezza della Fiera Milano. Secondo una prima ricostruzione una 62enne ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi. Vista la gravità dell’incidente un uomo di 59 anni è sceso dalla propria auto per prestare soccorso ma è stato investito da un’altra vettura che sopraggiungeva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Galeazzi, mentre il 59enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. Nel tratto interessato in direzione Milano si sono formati 10 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Torino-Trieste in direzione Milano. Agli utenti in A8 provenienti da Lainate e diretti verso Milano, si consiglia di prendere il bivio per la A50 Tangenziale Ovest, per poi entrare in A4 alla Barriera di Ghisolfa in direzione Milano.