Incidente a Palermo, un ferito grave fugge due volte dal pronto soccorso

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse senza assicurazione

PALERMO – Incidente a Palermo con fuga del… ferito. Un giovane di 29 anni è rimasto vittima di uno scontro sul ponte Oreto, si è ferito gravemente ma è fuggito per due volte dal pronto soccorso.

Diversi traumi in testa e al volto

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh e si è scontrato con una Volkswagen. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico in codice rosso. Nello scontro ha riportato diversi traumi sia in testa che al volto. Una volta arrivato, però, è fuggito.

Sono in corso le ricerche

Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane fosse senza assicurazione e probabilmente ha pensato di fuggire per evitare sanzioni e provvedimenti. Gli agenti della polizia municipale, però, lo avevano già identificato. È stata quindi chiamata la polizia, che lo ha rintracciato e riportato in ospedale. Il 29enne è stato trasferito in chirurgia per essere sottoposto a un intervento al volto e alla mano, ma è fuggito di nuovo. Sono in corso le ricerche.