Incidente, a piedi sulla A29 Palermo-Mazara: investito e ucciso

A dare l'allarme è stato l'automobilista che l'ha travolto

Palermo – Un giovane è morto la scorsa notte investito in autostrada sul raccordo della A29 PalermoMazara del Vallo in direzione dell’aeroporto. A lanciare l’allarme un automobilista attorno alle quattro che ha detto alla polizia di avere investito qualcuno in autostrada. Ma in quel tratto non c’era traccia né di auto né di una moto. Sono iniziate le ricerche e il corpo è stato ritrovato a centinaia di metri dall’impatto. I sanitari del 118 hanno accertato la morte. Sono in corso le indagini. Pare che il giovane stesse percorrendo a piedi l’autostrada. Il corpo è stato portato in camera mortuaria