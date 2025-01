Da chiarire la dinamica dell'impatto

VICOLUNGO (NOVARA) – Un grave incidente avvenuto lungo l’A26 nel tratto vicino a Vicolungo, in provincia di Novara. L’impatto ha portato a un tragico bilancio di due vittime. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi.

L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 16 gennaio, poco dopo le otto. Oltre le due vittime, due milanesi di 70 e 80 anni, ci sono altre due persone che sono state trasportate in ospedale in codice giallo, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente

Stando ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che un’autovettura si sia fermata a causa di una avaria e sia stata centrata da un’altra auto che stava arrivando.

La polizia stradale di Romagnano Sesia è impegnata a chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto e ascoltando i testimoni.