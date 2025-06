Incidente sulla A19, l’auto precipita nel viadotto: 3 feriti

Traffico in tilt

PALERMO – Il traffico lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania è bloccato per un incidente avvenuto all’altezza del km 132,900 in direzione Palermo, vicino Assoro (Enna).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo è uscito fuori dalla sede stradale ed è precipitato giù dal viadotto. Tre i feriti.

Ad intervenire, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna. Per cause in corso di accertamento, due auto sono venute a contatto. Una delle quali è volata dal cavalcavia da una altezza di oltre 10 metri.

Per recuperare le due persone intrappolate all’interna della vettura sbalzata dal cavalcavia è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Assieme al personale medico del 118.

Nel sinistro sono rimaste ferite 3 persone, due trasportate all’ospedale Umberto 1 di Enna ed una con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche Polstrada e Anas.