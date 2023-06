È successo in prossimità dello svincolo di Segesta

TRAPANI – Attimi di paura lungo l’autostrada A29 in direzione “Alcamo-Trapani” a causa di un’autovettura in fiamme, in prossimità dello svincolo di Segesta. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni tra il km 7 e il km 8,900. Traffico, in entrambi i sensi di marcia, deviato sulla statale 113. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale di Anas per il ripristino della viabilità.

(Notizia in aggiornamento)