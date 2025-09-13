Sabato di sangue sulle strade siciliane: 4 vittime, due sono minorenni

Dall'inizio di settembre diciotto persone hanno perso la vita

PALERMO – Diciotto vittime di incidenti stradali in Sicilia dall’inizio di settembre, quattro nel giro di poche ore. E’ stato un sabato tragico quello sulle strade dell’Isola, dove hanno perso la vita anche due minorenni.

Francesco Pantano aveva soltanto tredici anni: a non lasciargli scampo, la caduta da un monopattino. Ha battuto violentemente la testa, le lesioni si sono rivelate gravissime. L’incidente è avvenuto nel rione Giostra, a Messina, dove Francesco era stato soccorso per essere trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto.

Il dolore della scuola di Francesco

Struggenti le parole dell’Istituto comprensivo Pascoli-Crispi di Messina, che il tredicenne frequentava. “È indescrivibile il dolore di una scuola, quando si spezza una giovane vita che si è contribuito a crescere, verso la quale si sono rivolte cure, sulla quale si sono riposte speranze, in cui si sono alimentati sogni. Al nostro piccolo Francesco rivolgiamo un pensiero commosso e ci stringiamo affettuosamente attorno ai suoi familiari, con particolare attenzione alla sua sorellina, impegnandoci a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito”.

Incidenti stradali in Sicilia, lo scontro nel Catanese

Stesso tragico destino per Stefano Spitaleri, 16 anni, rimasto coinvolto nello scontro con un’auto guidata da un ottantenne a Belpasso, nel Catanese. Anche l’anziano ha perso la vita. I due mezzi stavano percorrendo la via Calatafimi quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto il terribile impatto. Una notizia che ha profondamente sconvolto la cittadina di Belpasso, dove in tanti conoscevano Stefano e la sua famiglia.

Il cordoglio del sindaco di Belpasso

“Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità – ha detto il sindaco Carlo Caputo -. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che proviamo”. Un bilancio drammatico, a cui si aggiunge un’altra vittima.

L’incidente all’Addaura, morto l’uomo che guidava lo scooter

Si tratta di Gaetano Scaffidi, 51 anni. L’uomo è morto al Trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove era ricoverato da diciotto giorni. Era stato trasportato in condizioni disperate in ospedale, dopo l’incidente che il 26 agosto è costato la vita ad Anna Romano, 65 anni. Scaffidi, in sella a uno scooter Beverly, l’aveva investita all’altezza di uno stabilimento balneare. Le condizioni dell’uomo in queste settimane non erano mai migliorate, fino a precipitare.

Incidenti stradali in Sicilia, tragedia sfiorata sulla 113

Nella notte tra venerdì e sabato, una tragedia sfiorata sulla statale 113, già teatro in passato di incidenti. Nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria, in provincia di Palermo, si è verificato un violento scontro tra quattro auto.

I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: i mezzi sono andati distrutti e si sono ridotti a un groviglio di lamiere, due persone sono rimaste intrappolate nell’abitacolo, ma i vigili del fuoco sono riuscite a metetrle in salvo. Quattro i feriti in gravi condizioni trasportati in ospedale.