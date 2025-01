Incidente aereo a Washington, Trump attacca Biden e Obama sulla sicurezza

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo aver convocato una conferenza alla Casa Bianca il presidente Donald Trump si è presentato chiedendo ai giornalisti un minuto di silenzio per tributare le vittime della collisione tra l’aereo dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito nei pressi del Ronald Regan Airport a Washington. “Vi parlo questa mattina dopo ore di angoscia per tutta la nazione. Poco prima delle 21 di ieri sera il jet regionale dell’American Airlines trasportava 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio si è scontrato con un elicottero dell’esercito che trasportava tre membri del servizio militare sul fiume Potomac – ha affermato Trump – Entrambi gli aerei si sono schiantati all’istante e sono stati immediatamente sommersi nelle acque del Potomac, una vera tragedia”.

Trump ha anche affermato che “le ricerche sono andate avanti tutta la notte, sfruttando ogni risorsa a disposizione”. Il presidente ha reso noto che in questo momento sono in corso indagini da parte dell’esercito statunitense e della National Transportation Safety Board per fare chiarezza su quanto accaduto: “Scopriremo come si è verificato questo disastro e faremo in modo che niente del genere accada mai più”, rivendicando anche la nomina di Chris Rocheleau, veterano da 22 anni, a capo della Federal Aviation Administration. Per ottenere la nomina definitiva Rocheleau dovrà ottenere la conferma anche da parte del Senato.

Successivamente Trump ha criticato gli ex presidenti democratici Barack Obama e Joe Biden, accusandoli di aver abbassato gli standard della sicurezza aerea e attribuendo a loro le responsabilità della collisione tra il volo dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito militare nei pressi del Ronald Regan Airport di Washington: “Ho messo la sicurezza al primo posto, Obama, Biden hanno messo la politica al primo posto. La loro politica era orribile, la loro politica era la peggiore – ha affermato Trump -. La FAA sta reclutando attivamente lavoratori che soffrono di gravi disabilità intellettive, problemi psichiatrici e altre condizioni mentali e fisiche nell’ambito di un’iniziativa di assunzione basata sulla diversità e l’inclusione, descritta sul sito web dell’agenzia”. Secondo Trump il programma degli ultimi anni ha consentito l’assunzione di persone con problemi di udito e vista, nonchè di paralisi ed epilessia, ribadendo che i controllori del traffico aereo “devono essere dei geni talentuosi, naturalmente talentuosi. Non puoi avere persone normali che fanno il loro lavoro”.

Trump non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti di Pete Buttigieg, Segretario dei Trasporti durante amministrazione Biden: “Quel tizio è un vero vincitore”, ha detto Trump sarcasticamente prima di definirlo “un disastro”. Dopo aver criticato la precedente amministrazione in merito alla sicurezza aerea, Trump ha esortato i membri del Congresso a velocizzare le procedure di nomina dei membri della sua amministrazione: “Vogliamo conferme rapide – ha affermato il presidente -. I democratici, come sapete, stanno facendo tutto il possibile per ritardare. Ci hanno messo troppo tempo. Stiamo lottando per avere nella nuova amministrazione persone molto brave che tutti sanno che saranno confermate. Stiamo lottando per farle uscire più velocemente”. Alla conferenza era presente anche Sean Duffy, il nuovo segretario ai trasporti di Trump, che aveva prestato giuramento poche ore prima del drammatico incidente. Intanto i voli hanno ripreso a decollare dal Ronald Regan Airport di Washington dopo i numerosi disagi che hanno portato ritardi e cancellazioni.

