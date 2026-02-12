A bordo c'erano 55 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio

Un aereo con a bordo 55 persone è precipitato nell’oceano dopo essere stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Somalia

Martedì 10 febbraio, l’Autorità per l’Aviazione Civile Somala (SCAA) ha annunciato in un comunicato stampa che il velivolo ha “oltrepassato” la pista dell’aeroporto internazionale Aden Abdulle di Mogadiscio intorno alle 13:17 ora locale.

Il velivolo è finito a pochi metri dalla costa

Secondo una dichiarazione della Missione di Supporto e Stabilizzazione dell’Unione Africana in Somalia, l’aereo della Starsky Aviation è finito nelle acque basse dell’oceano, a pochi metri dalla costa.

“L’aeromobile ha sviluppato un problema meccanico circa 15 minuti dopo il decollo e ha tentato di rientrare a Mogadiscio, dove è precipitato in mare”, si legge ancora nella nota.

@canaya358 ?✈️¡Impactante! ? Avión se estrella en playa de Somalia sin causar víctimas ?? Un avión con 55 personas a bordo se estrelló este martes en una playa poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, capital de Somalia, sin causar víctimas, informaron funcionarios de la Autoridad de la Aviación Civil del país. El aparato, un Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Airline, sufrió al parecer un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto, pero se salió de la pista durante el aterrizaje y fue a parar a una playa próxima en el océano Índico. #LaNuevaEraNoticiasCamargoChih ?⚫ ♬ original sound – La Nueva Era Noticias Camargo. –

Incidente aereo Somalia, nessuna vittima

Fortunatamente non ci sono state vittime e i feriti hanno ricevuto immediatamente assistenza medica. L’amministratore delegato di Starsky Aviation, Ahmed Nur, ha fatto sapere che solo l’aereo ha riportato danni.

“Siamo sollevati nel confermare che tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono salvi. Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia causato il problema tecnico che ha portato all’atterraggio di emergenza”, ha dichiarato il portavoce di Starsky, Hassan Mohamed Aden, secondo quanto riporta la BBC.

Il pilota elogiato per “come ha gestito la situazione”

“La rapidità e la calma dimostrate dal pilota nel prendere decisioni hanno avuto un ruolo decisivo nel garantire la sicurezza di tutti a bordo, e lo elogiamo per come ha gestito la situazione”, ha aggiunto.

“Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente – ha fatto sapere la SCAA in un comunicato stampa – Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le autorità interessate per raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori dettagli”.

