Un aereo con a bordo 55 persone è precipitato nell’oceano dopo essere stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Somalia
Martedì 10 febbraio, l’Autorità per l’Aviazione Civile Somala (SCAA) ha annunciato in un comunicato stampa che il velivolo ha “oltrepassato” la pista dell’aeroporto internazionale Aden Abdulle di Mogadiscio intorno alle 13:17 ora locale.
Il velivolo è finito a pochi metri dalla costa
Secondo una dichiarazione della Missione di Supporto e Stabilizzazione dell’Unione Africana in Somalia, l’aereo della Starsky Aviation è finito nelle acque basse dell’oceano, a pochi metri dalla costa.
“L’aeromobile ha sviluppato un problema meccanico circa 15 minuti dopo il decollo e ha tentato di rientrare a Mogadiscio, dove è precipitato in mare”, si legge ancora nella nota.
Incidente aereo Somalia, nessuna vittima
Fortunatamente non ci sono state vittime e i feriti hanno ricevuto immediatamente assistenza medica. L’amministratore delegato di Starsky Aviation, Ahmed Nur, ha fatto sapere che solo l’aereo ha riportato danni.
“Siamo sollevati nel confermare che tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono salvi. Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia causato il problema tecnico che ha portato all’atterraggio di emergenza”, ha dichiarato il portavoce di Starsky, Hassan Mohamed Aden, secondo quanto riporta la BBC.
Il pilota elogiato per “come ha gestito la situazione”
“La rapidità e la calma dimostrate dal pilota nel prendere decisioni hanno avuto un ruolo decisivo nel garantire la sicurezza di tutti a bordo, e lo elogiamo per come ha gestito la situazione”, ha aggiunto.
“Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente – ha fatto sapere la SCAA in un comunicato stampa – Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le autorità interessate per raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori dettagli”.
