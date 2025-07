Il video della collisione è diventato virale

Incidente aereo in Vietnam. Nei giorni scorsi, due velivoli della compagnia locale si sono scontrati sulla pista di rullaggio dell’aeroporto internazionale “Noi Bai” di Hanoi. La collisione è avvenuta mentre entrambi si stavano preparando al decollo.

Un Boeing 787-9 Dreamliner diretto a Ho Chi Minh City ha urtato con l’ala la lamiera della coda di un Airbus A321 tranciandola come fosse la lama di un coltello. L’Airbus con destinazione Dien Bien in quel momento era fermo in pista in attesa di ricevere indicazioni dalla torre di controllo.

I due aerei sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controlli tecnici. I passeggeri sono stati riaccompagnati ai rispettivi gate e sono stati messi a loro disposizione voli alternativi per raggiungere le loro destinazioni. In totale, a bordo dei due velivoli si trovavano 386 persone, nessuna delle quali ha riportato ferite. Un video che immortala l’istante in cui i due velivoli sono entrati in contatto è diventato virale sui social.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “VN Express”, Vietnam Airlines ha sospeso in via cautelativa quattro piloti – due per ciascun equipaggio – in attesa dell’esito di un’indagine interna. La compagnia ha inoltre costituito un comitato indipendente per analizzare le cause della collisione e valutare eventuali criticità nei protocolli di sicurezza, operando in collaborazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile del Vietnam (CAAV).

La CAAV ha classificato l’episodio come un grave incidente di livello B, ovvero il secondo più critico su una scala di cinque livelli utilizzata per la sicurezza aerea. Le prime indagini indicano che l’Airbus A321 non si trovasse nel punto di attesa corretto sulla via di rullaggio S3 al momento dell’impatto.

Per i passeggeri solo un grande spavento a differenza dell’incidente aereo avvenuto in India lo scorso giugno dove un Boeing 787 della Air India si è schiantato subito dopo il decollo contro un ostello per studenti in medicina. L’aereo, con a bordo 242 persone (59 britannici, 169 indiani e 7 portoghesi) tra passeggeri e membri dell’equipaggio, era partito dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad ed era diretto a Gatwick, Londra.

L’unico superstite, Vishwas Kumar Ramesh, occupava il posto 11A. L’uomo ha perso i sensi al momento dell’impatto ma quando ha riaperto gli occhi si è trovato davanti una scena surreale e raccapricciante.

