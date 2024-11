Incidente e tragedia sull’autostrada A19: muore un bimbo di 8 anni

I rilievi sono condotti dalla polizia stradale

PALERMO – Incidente mortale sull’autostrada Palermo-Catania. La vittima è un bimbo di 8 anni, Gioele Tempra di Campofelice di Roccella. Viaggiava in macchina con il padre.

L’impatto tra due automobili è avvenuto in direzione del capoluogo etneo all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese.

Padre e figlio erano a bordo di una Peugeot 206 che si è ribaltata dopo lo scontro con una Ford Kuga guidata da un pensionato di 77 anni. Sono rimasti coinvolte altre tre persone trasportate in ospedale dai sanitari del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese e gli operai dell’Anas per mettere in sicurezza il tratto di strada dove è avvenuto lo scontro. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.