Il grave incidente in autostrada, muore anche un 25enne

Giovanni Aquilino è la seconda vittima del terribile impatto sull'A/29

C’è una seconda vittima nell’incidente avvenuto due giorni fa sull’autostrada A/20 Palermo-Mazara. Giovanni Aquilino, 25 anni, è deceduto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto che era già costato la vita ad un operaio 52enne, Petre Negoita.

I soccorsi

Il ragazzo era a bordo del mezzo che per cause ancora da accertare è uscito fuori strada ed è finito contro il guardrail, tra Villagrazia di Carini e Cinisi. Sull’auto si trovavano quattro persone, altre due sono state soccorse dai sanitari del 118 e sono attualmente ricoverate.

Gli amici: “Non riusciamo a crederci”

Aquilino era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore tutti coloro che lo conoscevano. Decine i messaggi, le foto e i video che lo ritraggono in compagnia degli amici, oggi in lacrime. “Amico mio non posso ancora credere che non ci sei più – scrive Alessio – una persona come te, sempre sorridente sempre con la luce negli occhi , 4 divertimenti c’è li siamo passati insieme e mai e poi mai potrò dimenticarti , resterai sempre nel mio cuore, Pisellì riposa in pace”.