Un pullmino si è ribaltato sulla A16

Riaperto nella tarda serata di ieri il tratto dell’A16 Napoli-Canosa chiuso per l’incidente in cui sono morte 4 suore e altre 9 persone sono rimaste ferite, per il ribaltamento del loro minibus. Il mezzoz è finito in una scarpata e per le quattro donne non c’è stato nulla da fare.

Secondo incidente in poche ore

Lo stesso è accaduto a un pullman sull’A14 all’altezza di Cesena, che trasportava a Pescara un gruppo di profughi ucraini: morta una mamma 32enne; salve gli altri 21 a bordo.