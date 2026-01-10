Ci sono anche tre persone ferite e trasportate in ospedale

Un morto e tre feriti, di cui uno grave, è il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sull’autostrada A25. Nel tratto compreso tra Celano e Pescina, in provincia dell’Aquila. I quattro viaggiavano sulla stessa auto. Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 38 anni.

L’uomo che sedeva accanto a lei è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale di Avezzano. Le altre due persone, che occupavano il sedile posteriore, non avrebbero riportato serie conseguenze. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, attraverso i rilievi di legge.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 delle postazioni di Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina. L’elisoccorso, dopo essersi levato in volo, è stato costretto a rientrare per il maltempo.