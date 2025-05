Incidente sulla Palermo-Mazara, minibus si ribalta su un fianco

Il mezzo blocca la carreggiata. Chiuso il tratto autostradale

PALERMO – Ha perso il controllo e il mezzo è finito di traverso, invadendo la carreggiata. Paura sulla Palermo-Mazara per un incidente che ha coinvolto un minibus. Il conducente sarebbe uscito di strada in seguito al maltempo.

I soccorsi

E’ successo sulla diramazione dell’A29 Alcamo-Trapani, nella rampa che immette sull’autostrada: il bus era diretto a Palermo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. In base alle prime informazioni sarebbero due. Sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Tratto autostradale chiuso

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell’Anas. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi.

“A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un bus – precisano dall’Anas – è al momento chiusa la A/29 direzione “Alcamo-Trapani”, al chilometro 0 ed in direzione Alcamo. È prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gallitello”.

Rallentamenti al traffico

“Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco – precisano – per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”. Si registrano forti rallentamenti per accedere all’autostrada.

Nella giornata di ieri, 14 maggio, caos e incolonnamenti si sono verificati sull’A/19 Palermo-Catania per un camion che è improvvisamente andato in fiamme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo.