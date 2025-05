Paura sulla Palermo-Catania: camion a fuoco, traffico bloccato

Lunghe code anche in viale Regione per un incidente

PALERMO – Momenti di paura sull’autostrada A/19 per un camion andato in fiamme. E’ successo poco prima dello svincolo Irosa, nel territorio di Petralia Sottana, in direzione Palermo. Il conducente dle mezzo pesante è riuscito ad allontanarsi in tempo, ma nel giro di pochi minuti il fuoco ha avvolto il camion e si è alzata un’alta colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e i sanitari del 118 che hanno accertato le condizioni dell’uomo che era alla guida. Non ha riportato ferite. Gli agenti della polizia stradale hanno chiuso momentaneamente il tratto dell’A/19 al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e la rimozione del mezzo.

Fiamme innescate da un corto circuito

Si sono formate lunghe code, con il traffico bloccato per diversi chilometri in direzione del capoluogo siciliano. In base ai primi accertamenti, a provocare le fiamme sarebbe stato un corto circuito. Incolonnamenti anche sul raccordo autostradale all’ingresso della città.

Incidente in viale Regione

Un incidente che ha coinvolto due auto in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè, ha infatti provocato fortissimi rallentamenti sulla circonvallazione. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

Pochi giorni fa, sempre in viale Regione Siciliana, un uomo è rimasto ferito dopo avere perso il controllo del suo scooter. L’incidente si è verificato, in questo caso, poco dopo il Ponte Corleone.