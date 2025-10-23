Incidente a Biancavilla, un ferito ricoverato al Cannizzaro di Catania

Lo scontro tra un'auto e uno scooter

BIANCAVILLA (CATANIA) – Scontro lungo Viale dei Fiori a Biancavilla. Coinvolti due mezzi: un’auto, guidata da una donna, ed uno scooter con in sella un giovane. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che a seguito dell’impatto è caduto rovinosamente a terra riportando diverse contusioni in varie parti del corpo.

Sono stati i presenti, nella trafficatissima arteria che collega con la città di Adrano, ad allertare i soccorsi. Sul posto è dapprima arrivata l’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia, in eccedenza al Servizio 118, non medicalizzata. E successivamente quella del 118 con il medico a bordo, quando però il malcapitato era già stato posizionato all’interno del primo mezzo sanitario.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto a chiudere un tratto di strada per agevolare le operazioni di soccorso.

Il malcapitato, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al Cannizzaro di Catania, con l’ambulanza della Misericordia, dove è salito a bordo il medico dell’altra ambulanza, per gli accertamenti e le cure del caso. A seguire quella della Misericordia, l’ambulanza del 118.

La conducente dell’auto è rimasta illesa. Ad effettuare i rilievi dell’incidente, atti a ricostruire la dinamica, sono impegnati i vigili urbani.