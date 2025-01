Catania, investito: è in coma farmacologico. L’appello del padre

"Una 500 di colore bianco ha preso di netto mio figlio per poi scappare"

CATANIA – Un giovane di 18 anni è stato vittima di un grave incidente in viale Africa, a Catania. Il ragazzo è intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi Nesima a causa del trauma cranico subito.

L’incidente è avvenuto in viale Africa dove un’auto ha investito il ragazzo, che è tenuto in coma farmacologico.

L’appello del padre

Ed il padre del 18enne è intervenuto con un post sui social: “Questi sono post ché nn avrei mai voluto pubblicare, ma in base alla circostanza ne sono obbligato […] intorno alle ore 4/ 4:10, al Viale Africa Catania tra via Raffineria e via Scuto Costarelli in direzione stazione ferroviaria un bxxxxxo/a, ha preso di netto, con la propria Fiat Cinquecento di colore bianco, mio figlio catapultandolo a diversi metri di altezza per poi scappare […] sappi che mio figlio sta’ rischiando la vita”.

Infine: “Chiedo a chiunque dei miei contatti di condividere questo post nella speranza che sé qualcuno è riuscito a prendere il numero di targa, possa aiutarci a beccare questa mxxxx… sé volete potete farlo sia in forma anonima o contattando la polizia stradale, grazie a tutti anticipatamente”.