Sul posto i carabinieri della compagnia di Paternò

CATANIA – Violento incidente stradale, questa mattina, lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. A scontrarsi sono state due auto: una Mercedes ed una Seat Cupra. Quest’ultima, a seguito del contatto, si è cappottata finendo con le ruote in aria.

Tanta paura per il conducente che per fortuna è rimasto illeso. Illeso anche il conducente dell’altra macchina colpita nella fiancata destra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò per effettuare i rilievi.

L’automobilista è rimasto illeso

Ad arrivare anche il personale sanitario delle ambulanze del 118 ma come detto nessuno è rimasto ferito. Da una primissima ricostruzione della dinamica dell’incidente, a cui sono impegnati i militari dell’Arma, sembrerebbe che Cupra stesse uscendo dallo svincolo di Motta Sant’Anastasia per proseguire in direzione Misterbianco impattando contro la Mercedes che stava in quel momento transitando sulla Statale.

Il traffico veicolare ha subito pesanti rallentamenti in direzione Catania facendo registrare lunghe file. Solo dopo l’effettuazione dei rilievi, la rimozione dei mezzi dalla carreggiata, e il ripristino delle condizioni di sicurezza, ad opera degli operai dell’ANAS, la circolazione veicolare è tornata ad essere regolare.