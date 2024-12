Catania: incidente tra un’auto e una moto, ferito il centauro

Lo scontro nei pressi dell'ospedale Garibaldi Nesima

CATANIA – Incidente stradale, nella tarda mattinata di giovedì 12 dicembre, in via Felice Fontana nei pressi dell’ospedale Garibaldi Nesima a Catania, in direzione Misterbianco. Coinvolti un’auto ed una moto. A rimanere ferito il motociclista, che a causa dell’impatto ha riportato diverse contusioni.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la Polizia locale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.