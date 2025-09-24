L’incidente col monopattino e il ricovero: 17enne muore in ospedale

Michele Trentuno è deceduto all'ospedale Sant'Elia

CALTANISSETTA – Una caduta dal monopattino si è rivelata fatale per un ragazzo di 17 anni a Caltanissetta. Michele Domenico Trentuno era ricoverato all’ospedale Sant’Elia dall’11 settembre, l’incidente era avvenuto in viale Regina Margherita e aveva provocato ferite gravissime. Il 17enne aveva infatti violentemente battuto la testa ed era stato ricoverato in terapia intensiva.

Era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, ma le speranze si sono spente nelle scorse ore, quando le sue condizioni sono precipitate. Sull’incidente sono tuttora in corso le indagini per accertare la dinamica. Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità che fino all’ultimo ha sperato nel miracolo e ora sis tringe intorno alla famiglia di michele, cercando di darle forza. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

“Questa tragedia ci faccia essere più prudenti”

“Che Michele possa insegnarci quanto sia preziosa la vita – scrive Emanuela – che da questa tragedia noi giovani possiamo imparare a essere più prudenti, a non rischiare tutto per un attimo di incoscienza, per una risata, per sentirci forti davanti agli altri. A casa ci sono una mamma e un papà che ogni sera aspettano con il cuore pesante che i propri figli rientrano. lo stesso cuore che non reggerebbe mai un dolore così grande”.

L’incidente col monopattino e il dolore

“Che questa ferita aperta ci faccia crescere – prosegue il messaggio – ci renda più consapevoli, ci spinga a proteggerci a vicenda, perché la vita è una sola, e va vissuta, sì, ma con la consapevolezza che ogni scelta ha un peso e che la propria vita vale di più di qualsiasi sfida o leggerezza. In questi giorni Michele è diventato il figlio, fratello, nipote e amico di tutti, perché tutti abbiamo pregato e sperato per lui, come fosse uno di famiglia”.

“Ci ha uniti nel silenzio delle attese, nei pensieri rivolti al cielo – aggiunge – E adesso che il cielo se l’è preso, Michele resta nei cuori di tutti. Ciao Michele, ovunque tu sia, abbraccia la tua mamma e dalle tanta forza. Fai buon viaggio angelo bello”.

Il sindaco: “Momento doloroso”

“Non ci sono parole che possano alleviare il dolore di chi lo amava – dice il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro -. In questo momento così triste dobbiamo soltanto fermaci a riflettere su quanto è accaduto a questo nostro giovane concittadino e ricordare quanto di buono e virtuoso offriva alla sua comunità, mostrandosi sempre disponibile e impegnandosi in attività sociali”.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 25 settembre, nella chiesa Sant’Agata al Collegio, alle 10.30.

Il 13enne morto a Messina

Soltanto dieci giorni fa, un caso analogo si è verificato a Messina. Francesco pantano, di soli 13 anni, ha perso la vita dopo una caduta con il monopattino. Anche lui era stato ricoverato in condizioni disperate in ospedale: è morto dopo due giorni, nel reparto di terapia intensiva.