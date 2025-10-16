 Incidente con lo scooter in corso Calatafimi: un ferito e traffico in tilt
Incidente con lo scooter in corso Calatafimi: un ferito e traffico in tilt

Sul posto polizia e carabinieri
PALERMO
di
PALERMO – Incidente in corso Calatafimi, all’altezza dell’istituto Maria Adelaide. Una macchina di rappresentanza della polizia, con a bordo solo l’autista e che viaggiava in direzione Monreale, si è fermata all’altezza delle strisce pedonali per fare attraversare un pedone.

È sopraggiunto uno scooter Yamaha T-max che ha tamponato la macchina. Il guidatore è stato sbalzato dalla sella e ha riportato una ferita grave alla gamba. Subito è stato trasportato in ospedale.

La circolazione in direzione piazza Indipendenza è stata bloccata e deviata in via Carmelo Onorato.

Nella zona il traffico è andato in tilt. Lunghe code dall’incrocio con viale Regione Siciliana a piazza Indipendenza.

Circolazione bloccata anche nelle strade limitrofe, da corso Pisani a via Cappuccini, intasate all’ora dell’inizio delle lezioni nelle varie scuole del quartiere. Sul posto polizia a carabinieri.

