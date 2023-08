Incidente stradale ad Agrigento: scontro fra auto, ci sono feriti

Corsa in ospedale per due ragazzi

AGRIGENTO – E’ di due giovani feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in contrada Consolida ad Agrigento. Per cause in via di accertamento si sono scontrate due auto, una Fiat 500 e una Alfa Romeo Mito, all’altezza del bivio che immette verso la zona industriale.

I due feriti, una ragazza e un ragazzo, sono stati trasportati all’ospedale “San Giovanni di Dio” ma non sono in gravi condizioni.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Non si tratta, purtroppo, dell'unico incidente verificatosi in Sicilia. Un sinistro mortale è avvenuto nei giorni scorsi sulla Statale 626 Caltanissetta-Gela all'altezza del viadotto Capodarso. A perdere la vita Giovanni Fossile, di 28 anni, Eleonora Modica di 31 anni, e Arianna Ceccatelli di 36 anni.