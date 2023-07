Bagheria piange i due fidanzati morti nell’incidente stradale

Giovanni ed Eleonora tornavano da una domenica al mare. Il terribile schianto è stato fatale

BAGHERIA (PALERMO) – Stavano tornado a casa, a Bagheria dove erano molto conosciuti, dopo una giornata trascorsa al mare, ma le vite di Giovanni Fossile, 28 anni, ed Eleonora Modica, 31, si sono spezzate improvvisamente.

Lo schianto terribile lungo la provinciale 626 Caltanissetta-Gela, all’altezza del viadotto Capodarso.

Giovanni è morto sul colpo mentre Eleonora è stata trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con ferite gravissime ma i sanitari del 118 non hanno potuto aiutarla.

I due fidanzati amavano la danza e la settimana scorsa avevano partecipato al saggio dell’associazione Dragon fly. Proprio durante una serata danzate i due si erano conosciuti.

Nell’impatto ha perso la vita anche Arianna Ceccarelli, una donna toscana di 36 anni. In auto con lei c’era anche un quarantunenne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna.

Il sindaco di Bagheria: “Cordoglio e vicinanza alle famiglie”

“Esprimo vicinanza e profondo cordoglio a nome mio personale e della città di Bagheria alle famiglie Fossile e Modica per la tragica e prematura scomparsa di Giovanni ed Eleonora. Un evento drammatico che ci lascia attoniti, siamo vicini alle famiglie“.

Sui social sono in tantissimi a scrivere messaggi per i due giovani

“Non so cosa stia succedendo al nostro povero mondo ma una cosa è certa Dio arriverà presto molto presto…Riposate in pace piccole anime che Dio vi accolga a braccia aperte amatevi anche lassù“ scrive Sefora.

“Non potevamo ricevere notizia più brutta. Riposa in pace compagno, amico, fratello…“ è il messaggio di Fabio.

“Oggi ho ricevuto una di quelle notizie che non vorresti mai che arrivassero, o meglio che mai al mondo pensi di poter ricevere – scrive Massimiliano – Mi sento in frantumi. Mi sento il cuore a pezzi. Ho perso un brillante allievo, un buon amico ed una straordinaria persona: educata, disponibile, amabile rispettuosa, talentuosa, solare, allegra, propositiva, positiva, gentile, delicata. Giovanni Fossile mi mancherai un sacco. “Lo zio Max”, come mi chiamavi, ti adorava! Ringrazio Dio per avermi dato l’ onore di poterti conoscere e frequentare. Lei, Eleonora Modica, sempre così delicata e cortese. Mi stringo alle famiglie nel ricordo e nel dolore di due persone speciali che sono venute a mancare troppo presto“.