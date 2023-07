Tragico incidente sulla Caltanissetta-Gela: due morti

In gravissime condizioni anche una giovane

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Due morti e una donna in gravissime condizioni è il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto di Capodarso, nei pressi del capoluogo. Le tre persone coinvolte erano a bordo di una Opel Corsa e di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Le due vittime sono un anziano di circa 70 anni e un giovane intorno ai trent’anni. Con quest’ultimo viaggiava anche una ragazza della stessa età che è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: le sue condizioni sono state definite gravissime dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e personale del 118.