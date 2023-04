Grave incidente nel Trapanese, giovane in prognosi riservata

Ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava

CUSTONACI (TRAPANI) – Ancora un grave incidente stradale nel Trapanese. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, nel tratto stradale che attraversa la frazione di Purgatorio, in territorio del Comune di Custonaci. Un incidente autonomo: un giovane di 23 anni in sella a una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo del mezzo finendo in modo rovinoso sull’asfalto.

Prognosi riservata

Il 23enne è stato soccorso e dapprima condotto presso l’area di emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani ma successivamente, a causa della condizioni gravi, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Dei rilievi dell’incidente si stanno occupando i carabinieri.

Una lunga scia di sangue

Si tratta dell’ennesimo incidente sulle strade trapanesi, dopo la strage avvenuta sempre un paio di settimane addietro sempre all’interno del Comune di Custonaci, con lo scontro tra due auto che causò sei morti, e l’incidente mortale di pochi giorni addietro che a Marsala ha provocato la morte di una giovanissima ragazza.