L’amore di Diego e Larissa: “Destinazione Paradiso”

L'ultimo saluto a due ragazzi innamorati.

Un incidente. Una giovane coppia innamorata che rimane vittima dell’ineluttabile. E magari c’è chi pensa che l’amore sia stato spezzato. Ma non è vero. Niente può uccidere l’amore. Nemmeno la morte. Diego Lauria e Larissa Venezia si amavano. La loro vita è stata interrotta da una fatalità. Oggi ci saranno i funerali. Sul web si leggono innumerevoli parole di cordoglio. Eccone alcune.

“Larissa Venezia: una giovane donna di soli 30 anni che ci ha lasciati troppo presto. Non c’è dubbio che la sua scomparsa abbia lasciato un vuoto enorme nelle vite di coloro che l’hanno conosciuta e amata. Ma mentre piangiamo la sua assenza, vogliamo anche celebrare la sua vita e ciò che ha rappresentato per coloro che l’hanno conosciuta. Larissa era una persona gentile, premurosa e generosa, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti noi. In questo momento difficile, ricordiamo Larissa come una persona che ha amato profondamente e che è stata amata in egual misura. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. I funerali si terranno al Duomo di Piazza Armerina alle ore 15:30 di sabato 25 febbraio, dove potremo unirci per onorare la sua vita e il suo ricordo. La famiglia esprime la forte richiesta di non ricevere fiori ma, per chi lo volesse, solo opere di bene, allo stesso modo in cui ha fatto lei in tutta la sua vita. Una richiesta inoltre è quella di non venire vestiti di nero poiché incupirebbe il ricordo del suo sorriso contagioso”.

All’altra estremità del dolore: “Comunichiamo a tutti i parenti e agli amici, che sono stati vicini alla famiglia in questi giorni di grande dolore per la perdita dell’amatissimo Diego, che l’ultimo saluto è previsto per il pomeriggio di sabato 25 Febbraio in Chiesa Madre. L’orario verrà comunicato non appena saremo in possesso del nulla osta da parte degli organi competenti. Ringraziamo tutti per la grande vicinanza e il conforto dimostrati. La famiglia Lauria”.

Qualcuno ha scritto: “Stavolta il viaggio in moto si è interrotto e il destino ha scelto la meta per voi… destinazione Paradiso…”. Niente uccide l’amore. Accodiamoci al corteo che saluta il commiato di due bellissimi ragazzi innamorati, senza indossare un grammo di nero. In Paradiso, e nei dintorni, non si usa. (rp)