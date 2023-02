Incidente e feriti sulla Statale 385

Strada che è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. (Foto Franco Assenza)

1' DI LETTURA

CATANIA. L’incidente è avvenuto in tarda serata, in territorio di Palagonia, lungo la Strada Statale 385 all’altezza del chilometro 5. Lo scontro tra più auto ha causato tre: l’arteria stradale è rimasta bloccata e chiusa al traffico veicolare in entrambi sensi di marcia.