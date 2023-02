Incidente e tragedia immane: perdono la vita madre e figlio

E' accaduto la notte scorsa lungo la Statale 120. (Foto Antonio Mobilia)

1' DI LETTURA

CATANIA. Un’autentica tragedia, nella quale hanno perso la vita madre (quarantenne) e figlio (ventenne) che si trovava alla guida. Una notte macchiata dal sangue sulla Statale 120 in territorio di Piedimonte Etneo. Due auto una Fiat 600 occupata dai due familiari ed una Golf sono entrati in collisione: da lì, la Fiat sarebbe stata avvolta dalle fiamme non lasciando scampo al giovane.

Ma nemmeno per la madre, trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, ci sono state speranze: sarebbe deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.



Ad intervenire sul posto, i Vigili del fuoco che hanno sedato il rogo che ha finito per l’inghiottire l’utilitaria. Sono i carabinieri chiamati a ricostruire in queste ore l’accaduto.