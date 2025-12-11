 Incidente e feriti nel Catanese: due giovani in ospedale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente e feriti nel Catanese: due giovani in ospedale

L'intervento dei soccorsi. Altro scontro tra mezzi a pochi chilometri di distanza
A PATERNÒ
di
1 min di lettura

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale in via Alcide De Gasperi a Paternò. A scontrarsi sono stati due mezzi: un’auto ed uno scooter. A rimanere feriti i due giovani che erano in sella al mezzo a due ruote. A seguito dell’impatto sono caduti rovinosamente a terra. Uno dei due avrebbe riportato ferite più serie. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I due malcapitati sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti clinici e le cure del caso.

Incidente a Licodia

Poco prima, un altro incidente, si era registrato a Santa Maria di Licodia dove a scontrarsi sono state due autovetture all’incrocio fra le vie Michele Greco e Giuseppe Verdi. Per fortuna si sono registrati, solo, feriti lievi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a soccorrere i malcapitati.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI