Incidente e feriti nel Catanese: due giovani in ospedale

L'intervento dei soccorsi. Altro scontro tra mezzi a pochi chilometri di distanza

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale in via Alcide De Gasperi a Paternò. A scontrarsi sono stati due mezzi: un’auto ed uno scooter. A rimanere feriti i due giovani che erano in sella al mezzo a due ruote. A seguito dell’impatto sono caduti rovinosamente a terra. Uno dei due avrebbe riportato ferite più serie. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I due malcapitati sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti clinici e le cure del caso.

Incidente a Licodia

Poco prima, un altro incidente, si era registrato a Santa Maria di Licodia dove a scontrarsi sono state due autovetture all’incrocio fra le vie Michele Greco e Giuseppe Verdi. Per fortuna si sono registrati, solo, feriti lievi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a soccorrere i malcapitati.