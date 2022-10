“Mio figlio non c’è più, così Francesco se n’è andato”

Era figlio di due giornalisti del 'Corriere'. Il cordoglio di Giorgia Meloni.

1' DI LETTURA

Ci vogliono coraggio e amore. Troppo coraggio e tanto amore. Per scrivere in un tweet: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Così ha scritto, di suo figlio, Paola Di Caro, cronista politica del ‘Corriere della sera’. E Giorgia Meloni le ha risposto in un tweet: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. Come una mamma che abbraccia una mamma.

La notizia è stata battuta dalle agenzie stamattina. Citiamo l’ansa nazionale: “Un ragazzo di 19 anni (doveva ancora compierli) è morto nella notte a Roma dopo essere stato travolto da un’auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il giovane che si trovava sul marciapiede”. Il ragazzo si chiamava Francesco Valdiserri. Come riporta Today.it: “Era il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro“.

Tutti i morti, per chi lavora nella redazione dei giornali, raccontano un evento terribile. E vengono accolti senza il cinismo che si crede proprio di quegli ambienti e che non c’è mai. C’è soltanto la necessità di fare bene il proprio lavoro e di pensare alle ferite dopo. Ci vogliono tanto amore e tanto coraggio a vivere e ad annunciare la scomparsa di un figlio. Il nostro abbraccio va sempre a chi perde qualcuno. Il nostro abbraccio, adesso, va a Paola e Luca, valentissimi professionisti, alle prese con la cronaca più atroce della loro vita. (rp)