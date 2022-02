Incidente, un ferito: chiusa la statale 115 a Gela

Lo scontro in prossimità del chilometro 281, coinvolto un 23enne

CATANIA – Uno scontro frontale con un ferito: a causa di un incidente, la strada statale 115 sud occidentale sicula è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità di Gela, al chilometro 281.

Per cause ancora in corso di accertamento due autovetture, una Fiat Bravo e una Toyota, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto un 23enne originario di Chiaramonte Gulfi, alla guida della Bravo, è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per spostarlo al trauma center di Catania.