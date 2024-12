Giarre, pedone travolto da un’auto: in condizioni critiche un 46enne

L'uomo deve essere sottoposto a un intervento alla testa

CATANIA – Incidente a Giarre: un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto mentre passeggiava a piedi. L’incidente è avvenuto in via Trieste, in prossimità dell’incrocio con corso Europa.

L’incidente a Giarre

Il pedone è stato investito da una Panda nella serata di sabato 14 dicembre. Secondo le prime ipotesi l’incidente sarebbe avvenuto anche a causa della scarsa illuminazione sulla strada. Sul luogo sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Giarre per i rilievi.

L’uomo è apparso subito in condizioni critiche ed è stato trasportato al pronto soccorso di Giarre prima di essere trasferito al Garibaldi centro di Catania per un intervento chirurgico alla testa.