Incidente in una galleria della A19: feriti 2 carabinieri del servizio scorte

Lo scontro con un mezzo pesante

ENNA – Due carabinieri del servizio scorte sono rimasti feriti in un incidente che si è da poco verificato nella galleria Fortolese, sull’A19 Palermo-Catania, nel territorio di Enna.

L’auto si è scontrata con un mezzo pesante. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code.

Le indicazioni stradali

Il traffico in direzione Palermo è stato deviato con uscita obbligatoria a Mulinello, su percorso alternativo SS192, SS121 e rientro in A19 svincolo di Ponte 5 Archi.

Il traffico in direzione Catania è stato deviato con uscita obbligatoria a sul percorso alternativo SS626, SS122 ed SS117bis e rientro in A19 ad Enna.

Sul posto ono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.