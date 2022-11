Incidente in viale Regione Siciliana: traffico in tilt

L'auto ha terminato la propria corsa contro il guard rail. L'autista è stato trasposto in ospedale

PALERMO – Incidente a Palermo, lungo in viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo di via Belgio in direzione Trapani.

Una automobile, una Citroen C3 guidata da un uomo, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada interrompendo la propria corsa contro il guard rail. L’autista prima di fermare l’auto ha più volte sbandato dopo aver perso il controllo del mezzo.

L’uomo è stato portato dai soccorritori all’ospedale Cervello per accertamenti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il traffico della zona è andato in tilt causando numerosi disagi.