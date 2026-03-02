ROMA – Tre morti durante un inseguimento avvenuto nella tarda serata di domenica 1 marzo a Roma, dove un’auto in fuga, una Yaris, ha invaso l’altra corsia schiantandosi contro un’altra macchina. Dalle prime informazioni, le vittime sono padre, madre e figlio.

Le tre vittime viaggiavano a bordo di un’auto che si è scontrata con quella dei fuggitivi. Questi ultimi, tre sudamericani, sono stati trovati in possesso di strumenti atti allo scasso: sono stati arrestati per omicidio stradale.

L’inseguimento

L’inseguimento che ha sterminato un’intera famiglia è iniziato nel quartiere Quarticciolo. L’auto non si è fermata all’alt per un normale controllo ed è fuggita. La polizia si è gettata all’inseguimento e subito dopo si è unita anche una gazzella dei carabinieri. In via Collatina l’irreparabile: la Yaris invade la corsia opposta e si schianta contro la Punto su cui viaggiavano padre, madre e figlio.