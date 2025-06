Drammatico incidente a Isola delle Femmine: una quindicenne è in coma

Ricoverata a Villa Sofia. Partanna Mondello prega per lei

PALERMO – Incidente stradale sulla statale di Isola delle Femmine: una quindicenne è rimasta gravemente ferita e lotta adesso per la vita. Si trovava su uno scooter insieme a un coetaneo, l’impatto è stato violento ed entrambi sono stati sbalzati dalla sella. Ad avere la peggio la giovane, trovata dai soccorritori in condizioni già critiche.

L’allarme e i soccorsi

Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Per la quindicenne è stato necessario il ricovero al Trauma center: è in coma e la prognosi è riservata. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma nel frattempo tutta la comunità di Partanna Mondello, dove la giovane abita con la sua famiglia, si è unita in preghiera per lei.

Partanna Mondello col fiato sospeso

Tantissimi i messaggi che in queste ore vengono condivisi sui social. Ci sono gli amici della famiglia, i genitori dei compagni di classe, familiari. Il quartiere è col fiato sospeso e spera di potere riabbracciare presto la ragazza.

“Mi unisco con profonda apprensione e partecipazione alla preghiera di tutta la comunitá di Partanna Mondello, un abbraccio forte alla famiglia”, scrive il consigliere comunale presidente della sesta commissione consiliare, Ottavio Zacco. “Forza piccola, sappiamo che lotterai con tutte le tue forze – aggiunge Marzia -. Qui ti aspettiamo tutti a braccia aperte”.

“Ti aspettiamo”

“Dai svegliati, riapri i tuoi occhi bellissimi – sono le parole di Giovanna -. Siamo tutti preoccupati per te, devi tornare da noi. Una preghiera per te”. E ancora: “Mi dispiace tantissimo, ho letto il messaggio mentre ci stavamo preparando alla recita del santo Rosario che ci troviamo a Lourdes. Abbiamo pregato che la Madonna metta la sua mano a guarirla”.

L’incidente all’Addaura

Si tratta del secondo grave incidente in poche ore. Un altro giovane, in questo caso un 26enne, è infatti rimasto ferito all’Addaura, mentre percorreva il lungomare Cristoforo Colombo in sella alla sua moto. Avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo contro un muro in cui si trova una cabina Enel. Anche lui è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale, è in prognosi riservata.