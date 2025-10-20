 Incidente sul lavoro, un morto e un ferito nel Catanese
Incidente sul lavoro, un morto e un ferito nel Catanese

La vittima aveva 58 anni
LA TRAGEDIA
di
CATANIA – Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell’ispettorato del Lavoro. Il ferito, trasferito al pronto soccorso del Policlinico etneo con un elicottero del 118. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

La vittima sarebbe rimasta schiacciata da due pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate su un camion. Il 58enne era originario di un paese dell’Africa centrale. Il collega ferito è stato trasferito con elisoccorso al Policlinico di Catania e le sue condizioni non sarebbero gravi.

La Procura di Catania, con il pool coordinato dall’aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un’inchiesta.

