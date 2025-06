Incidente sul lavoro nel Palermitano, morto un operaio

E' stato schiacciato da un mezzo meccanico. Lascia la mogli e due figli

CASTRONOVO DI SICILIA (PALERMO) – Tragico incidente sul lavoro a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, costato la vita all’operaio 65enne Elio Reina, di Cammarata, comune della provincia di Agrigento, morto all’interno di una cava.

Reina è morto schiacciato da un mezzo meccanico all’interno della cava nella quale lavorava.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, ma la notizia è stata diffusa solamente oggi.

I soccorsi per Reina sono stati immediati, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali che sono in programma domani, venerdì 20 giugno, nella chiesa madre di Cammarata. Reina lascia la moglie e due figli.

Nei giorni scorsi un altro tragico incidente sul lavoro è costato la vita all’operaio 26enne Samuel Scacciaferro, che è morto folgorato.