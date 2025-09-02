Padre e figlio morti in un incidente, Lercara piange Gaetano e Tommaso

Il sindaco: "Tragedia che sconvolge tutti noi"

LERCARA FRIDDI (PALERMO) – A Lercara Friddi li conoscevano tutti. La cittadina in provincia di Palermo piange Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio che nel primo pomeriggio di oggi, 2 settembre, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla statale 189, la strada che conduce ad Agrigento. Il 68enne e il 39enne erano a bordo di un’auto che si è scontrata con un altro veicolo, per cause ancora in fase di accertamento.

Il sindaco: “Tragedia che sconvolge tutti noi”

“Una tragedia che sconvolge tutti noi – dice il sindaco Luciano Marino, tra i primi a condividere il proprio dolore sui social -. Voglio esprimere tutta la vicinanza e il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla famiglia Catalano. La famiglia delle vittime ha un autosalone a Lercara, dove in tanti, in queste ore, dicono di essere increduli e sotto choc per quanto accaduto.

“Sembra un incubo – scrive Giovanni -. Due persone per bene, due lavoratori. Quando finirà questa strage sulle strade? Stavolta ci sono stati strappati un padre e un figlio che tanto avevano dato alla nostra comunità. Siamo addolorati”. Tra chi ricorda Tommaso, che abitava a Torino e stava trascorrendo el vacanze estive in Sicilia, c’è un amico che lo aveva incontrato soltanto pochi giorni fa.

Lercara piange Gaetano e Tommaso: “Vicini al vostro dolore”

“E chi lo doveva dire – scrive -, ci siamo abbracciati per la festa a Lercara, lo scorso Sabato caro Tommy, e ora non ci sei più. Sono stravolto”. E ancora: “Una tragedia ci ha sconvolti tutti – scrive Maria -. Sentite condoglianze alla famiglia, siamo vicini al vostro dolore”.

L’incidente a Palermo nella notte

La tragedia sulla statale 189 si è verificata a distanza di poche ore da quella in viale Regione Siciliana a Palermo. Due giovani, Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, hanno perso la vita. Mazzola aveva compiuto proprio ieri 27 anni, mentre il suo amico avrebbe compiuto a breve 22 anni.

Le morti di Antonio e Domenico portano a nove, da inizio agosto, i decessi sulle strade della sola area urbana di Palermo, mentre i dati Istat, aggiornati al 2023, danno 53 morti nel Palermitano (241 decessi è il numero che riguarda l’intero territorio regionale), un dato in aumento sull’anno precedente e secondo soltanto al Catanese, che lo scorso anno ha avuto il triste primato di 62 morti.