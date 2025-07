L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale questa mattina nella zona di Ponte Barca a Paternò, fra la Strada Provinciale 15 e la Strada Provinciale 139.

Un 62enne di Paternò, che era in sella alla sua bicicletta, è rimasto gravemente ferito a seguito di uno scontro avuto con un mezzo che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

I primi soccorsi

Sul posto è successivamente giunta, allertata da automobilisti di passaggio, un’ambulanza del Servizio 118. Il personale sanitario, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata all’interno del campo di calcio Falcone-Borsellino.

Il ciclista è stato condotto in ambulanza sino allo stadio dove è stato poi posizionato all’interno del velivolo che lo ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Cannizzaro di Catania.

I rilievi

Qui è stato trasferito in Rianimazione dove si trova in prognosi riservata, in condizioni gravi, per traumi cranico e toracico.

Sul posto dell’incidente si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Paternò per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire l’accaduto. Una dinamica che deve essere ancora tutta da chiarire.