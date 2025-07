Incidente mortale a Mascali: anziana investita e uccisa da una Smart

La donna è morta durante la corsa all'ospedale Sant'Isidoro

CATANIA – Incidente mortale nella mattina di giovedì 3 luglio a Mascali, dove una donna di 72 anni ha perso la vita a causa di uno scontro con una Smart. L’incidente si è verificato poco dopo le 8 lungo la via Siculo Orientale, nei pressi dell’incrocio tra la Statale e il Viale Immacolata.

La dinamica dell’incidente a Mascali

Secondo una prima ricostruzione la donna è stata investita da una Smart che procedeva in direzione Giarre condotta da un uomo di 47 anni, residente a Calatabiano. La donna stava attraversando la strada a poca distanza dalle strisce pedonali ed è stata sbalzata sul selciato dall’impatto violentissimo.

Morta durante il trasporto

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Isidoro. Nonostante i tentativi di rianimazione è deceduta durante il tragitto a causa delle gravissime conseguenze dei traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Mascali per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Nella giornata di giovedì 3 luglio nel catanese anche l’incidente in cui si è ribaltata un’autocisterna.