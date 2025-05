Incidente sulla Messina-Palermo: due persone ferite

È intervenuto l'elisoccorso

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Grave incidente stradale oggi intorno alle 18.30 sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Due veicoli si sono scontrati violentemente nel tratto compreso tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra, causando il ferimento grave di due persone.

Incidente sulla Messina-Palermo

Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenute due ambulanze del 118. Considerata la gravità delle condizioni dei feriti, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale.

La polizia stradale, giunta sul posto per i rilievi e la gestione dell’emergenza, ha disposto la chiusura del tratto autostradale in direzione Palermo. È attualmente in vigore l’obbligo di uscita allo svincolo di Sant’Agata di Militello.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code e rallentamenti. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a seguire i percorsi alternativi segnalati. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.