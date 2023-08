Incidente sulla statale 385, il cordoglio della Polizia penitenziaria

I tre agenti morti erano tutti in servizio al carcere di piazza Lanza

CATANIA – Cordoglio nel reparto di Polizia Penitenziaria del carcere Piazza Lanza di Catania per la tragica morte di tre poliziotti penitenziari. I tre sono stati coinvolti in un incidente stradale sulla statale 385 dopo aver terminato il turno di servizio nel penitenziario catanese. Donato Capece, segretario del Sappe – Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, scrive in una nota: “Sconvolti, ci uniamo al dolore dei familiari”.

Incidente di Mineo: la nota del Sappe

“Siamo sconvolti. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha gelato tutti. Una tragedia immane: dai primi rilievi, sembrerebbe che la loro auto stesse procedendo su un rettilineo quando una Lancia Delta ha invaso la loro corsia a velocità sostenuta. L’urto è stato violentissimo. Le dinamiche dell’incidente sono tuttora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Palagonia. Tutto porta a pensare a un sorpasso azzardato o una distrazione da parte dell’altro conducente.

Alle loro famiglie, ai loro amici e colleghi di Catania Piazza Lanza va il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: ci uniamo al dolore dei familiari delle vittime, offrendo loro tutto il nostro affetto e sostegno in questo momento così doloroso”.