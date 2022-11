Incidente sul lavoro a Marsala, uomo muore schiacciato da trattore

La tragedia è avvenuta in contrada Santo Padre delle Perriere

Incidente mortale sul lavoro. Vittima un agricoltore. Il fatto è avvenuto a Marsala. La vittima stava arando un suo appezzamento di terreno quando è finito schiacciato sotto il trattore sul quale stava in quel momento. L’incidente mortale è avvenuto in contrada Santo Padre delle Perriere. Per estrarre la vittima da sotto il mezzo agricolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A indagare è il commissario di Polizia.